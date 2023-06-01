За 25 минут до посадки на борту "Уральских авиалиний" умерла женщина

Борт выполнял рейс Сочи - Челябинск, пишет u24.ru. Пассажиры после этого были в шоке и плакали.
Бортпроводницы пытались помочь 45-летней женщине, но тщетно.
О причинах смерти не сообщается.
Ранее летевший в Анталью лайнер экстренно приземлился в Оренбурге без сигнала "срочность". Причина - резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров.
Пилот борта запросил по прибытии скорую помощь. Сигналы «Бедствие» и «Срочность» не объявлялись. Также
за 30 минут до посадки молодой мужчина умер на борту самолета.
По предварительным данным, пассажир страдал тяжелым заболеванием. В полете состояние его здоровья резко ухудшилось и, несмотря на принятые меры, мужчина умер.