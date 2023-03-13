За насилие над прихожанами осудили главу религиозной секты в Омске

Пастора «Нового творения» обвиняют в психологическом насилии и введении в транс с помощью гипноза.

Москвитин свою вину не признал. Однако суд назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

На суде мужчина отметил, что намерен обжаловать приговор.

По данным следственного управления СК РФ по Омской области, Москвитин создал религиозную организацию в 2016-м году.

Приобщиться к вере через «Церковь евангельских христиан «Новое творение» предприимчивый пастор предлагал за плату.

Причем использовал такие технологии воздействия на психику прихожан, которые нанесли вред их ментальному здоровью.

Ранее религиозную группу, верящую в силу чая и журнала, запретили в Алтайском крае.