13 марта
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Происшествия

За насилие над прихожанами осудили главу религиозной секты в Омске

Главу омской «Церкви евангельских христиан «Новое творение» Станислава Москвитина 13 марта приговорили к полутора годам колонии, сообщают «Вести Омск».

Суд, Фемида.
Суд, Фемида.
unsplash.com.

Пастора «Нового творения» обвиняют в психологическом насилии и введении в транс с помощью гипноза.

Москвитин свою вину не признал. Однако суд назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

На суде мужчина отметил, что намерен обжаловать приговор.

По данным следственного управления СК РФ по Омской области, Москвитин создал религиозную организацию в 2016-м году.

Приобщиться к вере через «Церковь евангельских христиан «Новое творение» предприимчивый пастор предлагал за плату.

Причем использовал такие технологии воздействия на психику прихожан, которые нанесли вред их ментальному здоровью.

Ранее религиозную группу, верящую в силу чая и журнала, запретили в Алтайском крае.

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