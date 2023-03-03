3 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Религиозную группу, верящую в силу чая и журнала, запретили в Алтайском крае

Алтайский краевой суд запретил деятельность религиозной группы «Алля-Аят», несмотря на их апелляцию, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Чай с молоком.
Чай с молоком.
unsplash.com

Члены движения практиковали методику оздоровления с помощью «Формулы жизни», при чтении которой нужно смотреть на солнце незащищенным взглядом. После этого над человеком якобы открывался исцеляющий поток.

Чтобы точно излечиться, по их уверениям, нужно также пить соленый чай с молоком «Эткен чай» и читать журнал «Звезда Селенной».

Зампрокурора Алтайского края обратился с иском к «Алля-Аят» о запрете их деятельности на территории региона.

Суд установил, что методики религиозной группы не имеют медицинского и научного обоснования. А также в «Алля-Аят» манипулируют сознанием людей, чтобы заменить традиционное лечение ритуалом врачевания.

Жалобу «Алля-Аят» оставили без удовлетворения. Группу запретили.

Первые упоминания в СМИ об этой организации на Алтае датируются еще 2011−2012 годами. Тогда, например, 40-летняя жительница Локтевского района лечилась по методу этого учения и в итоге скончалась от менингита.

Ранее главе запрещенной ячейки «Свидетелей Иеговы» на Алтае вынесли приговор.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость