Религиозную группу, верящую в силу чая и журнала, запретили в Алтайском крае

Члены движения практиковали методику оздоровления с помощью «Формулы жизни», при чтении которой нужно смотреть на солнце незащищенным взглядом. После этого над человеком якобы открывался исцеляющий поток.

Чтобы точно излечиться, по их уверениям, нужно также пить соленый чай с молоком «Эткен чай» и читать журнал «Звезда Селенной».

Зампрокурора Алтайского края обратился с иском к «Алля-Аят» о запрете их деятельности на территории региона.

Суд установил, что методики религиозной группы не имеют медицинского и научного обоснования. А также в «Алля-Аят» манипулируют сознанием людей, чтобы заменить традиционное лечение ритуалом врачевания.

Жалобу «Алля-Аят» оставили без удовлетворения. Группу запретили.

Первые упоминания в СМИ об этой организации на Алтае датируются еще 2011−2012 годами. Тогда, например, 40-летняя жительница Локтевского района лечилась по методу этого учения и в итоге скончалась от менингита.

Ранее главе запрещенной ячейки «Свидетелей Иеговы» на Алтае вынесли приговор.