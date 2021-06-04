За неудачный розыгрыш российскому блогеру сломали ногу

Мужчина рассказал — он шел по улице и заметил двух мужчин, сидевших на скамейке. Один из них встал и пошел к нему навстречу.

«Я хотел пройти мимо, но он меня толкнул, не дал уйти и стал спрашивать какие-то деньги. Сказал: „Скинь мне 10 рублей на карту, не хватает на аренду электросамоката“. И пообещал отдать наличными», — вспомнил россиянин.

Сначала мужчина согласился перевести средства, но затем заметил, что незнакомец задает ему странные вопросы, а второй мужчина снимает происходящее на видео. Тогда же он решил, что стал жертвой провокации, и ударил собеседника, пишет Lenta.ru.

После второго удара незнакомец упал и пожаловался на сильную боль в ноге. Прохожие вызвали скорую помощь, медики забрали пранкера в больницу и подтвердили перелом.

Ранее местная полиция задержала в Тегеране более пяти пранкеров, участвовавших в съемках видео о баклажанах, падающих с неба. Задержанные утверждали, что экспериментировали со спецэффектами, но один из клипов случайно попал в соцсети.

Пранкеры подчеркнули, что «не принадлежат ни к какой группе или движению».