2 декабря
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Происшествия

За организацию подпольной оружейной мастерской задержали жителя Барнаула

В Алтайском крае на местного жителя возбуждено уголовное дело. Он организовал на чердаке своего дома подпольную оружейную мастерскую. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ, пишет ТАСС.

Пистолет. Оружие.
Пистолет. Оружие.
СС0

По установленной информации, в своей мастерской мужчина принял потенциального покупателя. Во время заключения сделки он продал обрез гладкоствольного ружья, который был переделан из охолощенного пистолета ПМ с самодельными патронами.

Также задержанный продал автомат, переделанный из охолощенного автомата Калашникова и патроны. Приобретенное вооружение было пригодно для стрельбы и представляло опасность.

При обыске по месту жительства была обнаружена модифицированная из воздушной винтовка, 50 граммов взрывчатого вещества и 115 патронов различного калибра.

Владелец подпольной мастерской ранее уже был судим за незаконный сбыт средств поражения.

Возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему»).

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее стало известно, что у депутата и совладельца агрохолдинга Goldman Group нашли огнестрельное оружие.

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