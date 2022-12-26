За подозрение в краже телевизора из квартиры задержали сибиряка

Заявление о хищении имущества поступило от местной жительницы дома.
По предварительной информации, подозреваемый знал, что соседки по лестничной площадке нет дома. Он воспользовался ситуацией, убедился в том, что за ним никто не наблюдает, проник в квартиру и похитил телевизор.
После чего мужчина вызвал такси и направился в Нижневартовск. Там он сдал телевизор в комиссионный магазин и выручил с украденного 10 тыс. рублей.
Подозреваемым оказался ранее не судимый 29-летний местный житель Стрежевого. Похищенное полицейские изъяли.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Мужчине суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сибиряк взломал чужую дверь гвоздодером и похитил печь.
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