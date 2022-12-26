26 декабря
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Происшествия

За подозрение в краже телевизора из квартиры задержали сибиряка

В многоквартирном доме в одном из микрорайонов города Стрежевого (Томская область) из квартиры похитили телевизор, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Наручники.
Наручники.
СС0

Заявление о хищении имущества поступило от местной жительницы дома.

По предварительной информации, подозреваемый знал, что соседки по лестничной площадке нет дома. Он воспользовался ситуацией, убедился в том, что за ним никто не наблюдает, проник в квартиру и похитил телевизор.

После чего мужчина вызвал такси и направился в Нижневартовск. Там он сдал телевизор в комиссионный магазин и выручил с украденного 10 тыс. рублей.

Подозреваемым оказался ранее не судимый 29-летний местный житель Стрежевого. Похищенное полицейские изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Мужчине суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сибиряк взломал чужую дверь гвоздодером и похитил печь.

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