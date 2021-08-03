За полгода ущерб от экономических преступлений превысил 146,2 млрд рублей

Экономические преступления в России за первую половину 2021 года нанесли ущерб, превышающий 142,6 млрд рублей.

Это почти на 75 млн рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ТАСС.

«Материальный ущерб, оцененный на досудебной стадии, превысил 142,6 млрд рублей. Это на 74,5 млн рублей меньше, чем годом ранее», — говорится в материалах Генпрокуратуры.

За полугодие прослеживается тенденция к увеличению общего массива преступлений экономической направленности.

Относительно первых шести месяцев 2020 года их число возросло почти на семь тысяч, превысив отметку в 70 тыс.

20,3 тыс., преступлений экономической направленности совершено в крупном и особо крупном размере, пишет bfm.ru. Это почти на 5% больше, чем годом ранее.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России ведется последовательная борьба с коррупцией.