23 июля
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Политика

Песков заявил, что в России ведется последовательная борьба с коррупцией

В России борьба с коррупцией идет последовательно, при этом эффективность этой борьбы повышается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
kremlin.ru

На вопрос журналистов про уголовное дело о коррупции в ставропольском управлении ГИБДД Песков ответил так: «Последовательная борьба с коррупцией, в том числе и в рядах правоохранителей, она действительно последовательная. Никоим образом не кампанейщина».

По словам Пескова, «последовательные действия ведутся из года в год», сообщает ТАСС. Раскрытие преступных действий в ставропольском управлении ГИБДД — еще одно подтверждение тому, что «ведется работа по борьбе с коррупцией», уверен представитель Кремля.

Что произошло

Скандал вокруг главы управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова начал раскручиваться 20 июля. Следствие вменяет силовику взятки на 19 млн руб. и создание организованного преступного сообщества. Сафонов арестован на два месяца, пишет «Росбалт».

Он подозревается в получении взятки за незаконные действия организованной группой в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Более 35 членов организованной группы под руководством Сафонова были задержаны по подозрению в создании ОПС.

Сафонов — полковник полиции. Он возглавил управление ГИБДД по Ставропольскому краю в 2012 году.

Его дом оказался дворцом с позолоченными дверями, унитазом, биде, смесителями и не только.

Дом главы ГИБДД Ставрополья.
Дом главы ГИБДД Ставрополья.
t. me/Hinshtein.

Полицейский, комментируя дизайн интерьера, заявил, что он не имеет к нему отношения — все уже было позолочено, когда он туда пришел.

По данным СК, на протяжении нескольких лет участники группы изготавливали не предусмотренные какими-либо нормативными актами пропуска, которые за денежное вознаграждение распространялись ими среди лиц, осуществляющих грузоперевозки зерновых культур и инертных грузов на территории Ставропольского края.

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