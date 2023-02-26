26 февраля
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Происшествия

За попытку поджечь военкомат арестовали российского школьника

В Тобольске арестовали 15-летнего школьника за попытку поджечь военкомат.

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
CC0

Подростка обвиняют в подготовке теракта. Пока он будет находиться под стражей до 22 апреля.

Девятиклассник планировал устроить пожар 23 февраля, говорится в телеграм-канале Объединенной пресс-службы судебной системы по региону.

Он взял коктейль Молотова, зажигалку и пошел в сторону военкомата, пишет bfm.ru. Теракт предотвратили сотрудники ФСБ.

В октябре прошлого года неизвестный забросал бутылками с «коктейлями Молотова» воинскую часть. В январе суд впервые приговорил жителя Югры на 12 лет за поджог военкомата.

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