За попытку поджечь военкомат арестовали российского школьника

В Тобольске арестовали 15-летнего школьника за попытку поджечь военкомат.

Подростка обвиняют в подготовке теракта. Пока он будет находиться под стражей до 22 апреля.

Девятиклассник планировал устроить пожар 23 февраля, говорится в телеграм-канале Объединенной пресс-службы судебной системы по региону.

Он взял коктейль Молотова, зажигалку и пошел в сторону военкомата, пишет bfm.ru. Теракт предотвратили сотрудники ФСБ.

В октябре прошлого года неизвестный забросал бутылками с «коктейлями Молотова» воинскую часть. В январе суд впервые приговорил жителя Югры на 12 лет за поджог военкомата.