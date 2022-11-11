11 ноября
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Происшествия

За продажу спиртного подросткам будут судить продавца из алтайского города

В Бийске на продавца магазина возбуждено уголовное дело о продаже алкогольной продукции несовершеннолетнему, пишет «Бийский рабочий».

Алкоголь. Пиво.
Алкоголь. Пиво.
открытые источники (CC0)

Женщина уже была замечена за аналогичным преступлением, но тогда она отделалась административным наказанием.

Возбуждено уголовное дело по статье 151.1 УК РФ («Розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним, в случае неоднократного совершения данного деяния»).

Утвержден обвинительный акт, дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

Нарушительнице грозят штраф до 80 тыс. рублей и принудительные работы сроком до одного года.

Ранее стало известно, что микротару для крепкого алкоголя могут запретить в России.

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