За снежную неделю в Алтайском крае на дорогах погибли пять человек

Порядка 400 сотрудников ГИБДД круглосуточно мониторили состояние проезжей части дорог, отслеживали наличие ДТП, неисправного и брошенного транспорта.
В Красногорском районе, например, сотрудники Госавтоинспекции совместно с дорожными службами организовали сопровождение колонн автомобилей, которые оказались заложниками снежного плена на участке автодороги «Быстрянка-Красногорское», для вывода на федеральную трассу Р-256 «Чуйский тракт».
До сих пор на некоторых участках дорог сложная ситуация. Восемь трасс остаются закрытыми для движения.