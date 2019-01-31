За снежную неделю в Алтайском крае на дорогах погибли пять человек

За штормовую неделю, с 22 по 29 января в Алтайском крае произошло 37 ДТП, рассказали в краевой Госавтоинспекции. В авариях погибли пять человек и 48 пострадали.

Порядка 400 сотрудников ГИБДД круглосуточно мониторили состояние проезжей части дорог, отслеживали наличие ДТП, неисправного и брошенного транспорта.

В Красногорском районе, например, сотрудники Госавтоинспекции совместно с дорожными службами организовали сопровождение колонн автомобилей, которые оказались заложниками снежного плена на участке автодороги «Быстрянка-Красногорское», для вывода на федеральную трассу Р-256 «Чуйский тракт».

До сих пор на некоторых участках дорог сложная ситуация. Восемь трасс остаются закрытыми для движения.