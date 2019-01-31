Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 января -19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

За снежную неделю в Алтайском крае на дорогах погибли пять человек

За штормовую неделю, с 22 по 29 января в Алтайском крае произошло 37 ДТП, рассказали в краевой Госавтоинспекции. В авариях погибли пять человек и 48 пострадали.

Метель, ГИБДД.
Метель, ГИБДД.
22.мвд.рф

Порядка 400 сотрудников ГИБДД круглосуточно мониторили состояние проезжей части дорог, отслеживали наличие ДТП, неисправного и брошенного транспорта.

В Красногорском районе, например, сотрудники Госавтоинспекции совместно с дорожными службами организовали сопровождение колонн автомобилей, которые оказались заложниками снежного плена на участке автодороги «Быстрянка-Красногорское», для вывода на федеральную трассу Р-256 «Чуйский тракт».

До сих пор на некоторых участках дорог сложная ситуация. Восемь трасс остаются закрытыми для движения.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость