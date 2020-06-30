За совращение школьницы помощника главы Россельхознадзора отправили под домашний арест

Натаров арестован до 25 августа. Ему предъявлено обвинение по статьям о получении взятки (290 УК) и совершении развратных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней (135 УК). Он не признает вину, уточняет РБК.

«Мы будем обжаловать, человек обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, в получении взятки, плюс преступление в отношении несовершеннолетней, он очевидно использовал свои ресурсы, связи, возможности, чтобы избежать уголовной ответственности, и при этом его отправляют под домашний арест. Для меня это нонсенс», — сказал РИА Новостям адвокат потерпевших Шота Горгадзе.

Заседание прошло в закрытом для прессы и слушателей режиме.

Телеканал РЕН ТВ сообщал, что Натарова подозревают в развращении несовершеннолетней девочки, которой на момент первых эпизодов преступления было 13 лет. Натаров дружил с родителями ребенка. Они узнали о его отношениях с их дочерью случайно, когда девочке уже исполнилось 16 лет.

По данным телеканала, дело завели в марте 2020 года — спустя год после того, как родители подали заявление.

27 апреля секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак попросил главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева уволить Натарова из-за подозрений в совращении несовершеннолетней, пишет polit.ru.

Адвокат Натарова Кирилл Бельский рассказал, что его подзащитный написал заявление об уходе по собственному желанию.

По его словам, решение уйти с работы Натаров принял в связи с «развернутой СМИ кампанией».

«Для того чтобы она не наносила репутационный ущерб ведомству и чтобы исключить любые возможные обвинения в воздействии на объективность расследование в связи с занимаемым положением, Натаров принял такое решение», — пояснил адвокат.