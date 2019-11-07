За сутки в Алтайском крае потушили шесть пожаров из-за печек

Из-за неправильного устройства или неисправностей печного отопления в Алтайском крае за 6 ноября произошло шесть пожаров. Об этом сообщили в краевом ГУ МЧС.

Все возгорания ликвидировали. Пожары были в домах в Волчихинском, Курьинском, Первомайском районах, в городах Бийске и Славгороде.

Как ранее писал altapress.ru, в тот же день в бийском селе Фоминское пять человек погибли из-за отравления угарным газом. Предположительная причина — несвоевременно закрытая печная заслонка.

Накануне зимних холодов спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности.

Противопожарные отступки

Перед началом отопительного сезона необходимо проверить печь, в случае неисправности — отремонтировать. Печи должны эксплуатироваться с противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций согласно нормативным документам.

На деревянном или другом горючем полу должен быть предтопочный лист из негорючего материала размером не менее 0,5×0,7 метра.

Печь. СС0

Очистить трубы

Перед началом отопительного сезона в частных домовладениях необходимо очистить дымоходы и трубы от сажи. Впоследствии очистка дымохода и печи от сажи должна проводиться не реже раза в три месяца. Необходимо регулярно осматривать все дымовые каналы и трубы на чердаках, что позволит обнаружить возникшие прогары и трещины по следам копоти. Их немедленно следует замазывать глиной, а также побелить трубы.

Запрещается:

оставлять без присмотра печи , которые топятся , а также поручать надзор за ними детям,

которые топятся а также поручать надзор за ними детям, располагать топливо , другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе,

другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе, применять для розжига печей бензин , керосин , дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости,

керосин дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, топить углем , коксом и газом печи , не предназначенные для этих видов топлива,

коксом и газом печи не предназначенные для этих видов топлива, производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий,

использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов,

перекаливать печи.

нельзя топить печи с открытыми дверками.

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место.