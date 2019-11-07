За сутки в Алтайском крае потушили шесть пожаров из-за печек

Все возгорания ликвидировали. Пожары были в домах в Волчихинском, Курьинском, Первомайском районах, в городах Бийске и Славгороде.
Как ранее писал altapress.ru, в тот же день в бийском селе Фоминское пять человек погибли из-за отравления угарным газом. Предположительная причина — несвоевременно закрытая печная заслонка.
Накануне зимних холодов спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности.
Противопожарные отступки
Перед началом отопительного сезона необходимо проверить печь, в случае неисправности — отремонтировать. Печи должны эксплуатироваться с противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций согласно нормативным документам.
На деревянном или другом горючем полу должен быть предтопочный лист из негорючего материала размером не менее 0,5×0,7 метра.
Очистить трубы
Перед началом отопительного сезона в частных домовладениях необходимо очистить дымоходы и трубы от сажи. Впоследствии очистка дымохода и печи от сажи должна проводиться не реже раза в три месяца. Необходимо регулярно осматривать все дымовые каналы и трубы на чердаках, что позволит обнаружить возникшие прогары и трещины по следам копоти. Их немедленно следует замазывать глиной, а также побелить трубы.
Запрещается:
- оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям,
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе,
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости,
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива,
- производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий,
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов,
- перекаливать печи.
- нельзя топить печи с открытыми дверками.
Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место.