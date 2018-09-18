Омичка продала за три тысячи рублей своего новорожденного ребенка

В Омске завершено расследование уголовного дела о торговле людьми, которое было возбуждено в отношении местной жительницы, продавшей своего новорожденного ребенка учительнице младших классов из Петербурга. Педагог также стала обвиняемой по этому делу.

18 сентября утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух женщин.

25-летняя жительница Омска перед родами разместила в интернете объявление о том, что хочет пристроить будущего ребенка в хорошие руки. С ней связалась 43-летняя учительница младших классов из Санкт-Петербурга. Она перевела биологической матери три тысячи рублей, после чего перевезла ребенка в Петербург, сообщает телеканал «78».

По версии следствия, мать пошла на такой шаг, так как была не в состоянии содержать новорожденную дочь. Поэтому она решила ее продать.

Впоследствии знакомая матери ребенка обратилась в правоохранительные органы и сообщила о совершении этого преступления, пишет znak.com.

В настоящее время обе обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до 10 лет лишения свободы.