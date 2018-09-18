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Омичка продала за три тысячи рублей своего новорожденного ребенка

В Омске завершено расследование уголовного дела о торговле людьми, которое было возбуждено в отношении местной жительницы, продавшей своего новорожденного ребенка учительнице младших классов из Петербурга. Педагог также стала обвиняемой по этому делу.

Младенец. Ребенок.
Младенец. Ребенок.
СС0

18 сентября утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух женщин.

25-летняя жительница Омска перед родами разместила в интернете объявление о том, что хочет пристроить будущего ребенка в хорошие руки. С ней связалась 43-летняя учительница младших классов из Санкт-Петербурга. Она перевела биологической матери три тысячи рублей, после чего перевезла ребенка в Петербург, сообщает телеканал «78».

По версии следствия, мать пошла на такой шаг, так как была не в состоянии содержать новорожденную дочь. Поэтому она решила ее продать.

Впоследствии знакомая матери ребенка обратилась в правоохранительные органы и сообщила о совершении этого преступления, пишет znak.com.

В настоящее время обе обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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