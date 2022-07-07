За вымогательство мяса и бетона будут судить российского полицейского

В Уфе бывший начальник отдела полиции Иглинского района предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве, мошенничестве и превышении полномочий.

Ему вменяют взятки от коллег, коммерсанта и фермера.

У последнего правоохранитель вымогал и получил 250 килограммов мяса и партию раствора бетона для ремонта якобы отдела полиции, пишет Lenta.ru.

По данным республиканского СКР, расследование дела завершено, вскоре фигурант предстанет перед судом.

Преступления были выявлены силами сотрудников Управления ФСБ России по Республике Башкортостан.

Эпизоды

42-летнему бывшему начальнику отдела полиции Иглинского района вменяют получение взятки в 1,5 миллиона рублей — за эту сумму полицейский помог вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя.

Коммерсант подозревался в мошенничестве, проверка по этому факту велась силами отдела, который возглавлял обвиняемый.

Также фигурант получил от двоих коллег взятки 850 и 600 тыс. рублей за помощь в продвижении по службе. На самом деле обвиняемый не планировал им помогать, а просто присвоил себе деньги.

Начальник отдела получил от местного фермера 1,2 млн рублей за «оказание содействия в получении земельного участка в предпринимательских целях», но в этом случае он также не предпринимал никаких действий, а лишь присвоил деньги.

Позже у этого же фермера мужчина получил партию бетона якобы для ремонта полов на территории отдела полиции и 250 кг мяса, за которые обещал 82 тыс. рублей, но так и не заплатил.

Обвиняемый вину отрицает.

Ранее высокопоставленный силовик объяснил взятки от «массажных» салонов нехваткой средств на работу полиции. А сибирских полицейских поймали на взятках гречкой, водкой и лапшой.