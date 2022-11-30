За взятки на строительстве детских садов осудили экс-чиновника мэрии

В Новосибирске 30 ноября прошел суд над бывшим начальником управления капитального строительства мэрии. Он получил условный срок за мошенничество и взятки, пишет «КП-Новосибирск».

Сдать недостроенный детский сад по ул. Спортивная бывший глава УКС помог фирме-подрядчику в 2020 году.

Чиновником были подготовлены фиктивные документы о проведенных работах по водопонижению на сумму 5 млн рублей.

Также экс-чиновник подписал приемку водопонижения детского сада и на ул. Виктора Шевелева. Стоимость этих несделанных работ обошлась в 8 млн рублей.

Помимо этого, бывший глава получал взятки авиабилетами «Москва-Сочи».

Суд назначил обвиняемому 4 года и 6 месяцев лишения свободы условно и штраф 600 тыс. рублей.

Приговором также установлен запрет на занимание должности в государственных органах на один год и 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее стало известно, что начальника железнодорожной станции в сибирском регионе будут судить за взятку.