За взятки задержали начальника отделения военкомата

Выявить схему помогла проверка военнообязанных с категорией В, проведенная в рамках частичной мобилизации.

Выяснилось, что у многих военнообязанные одна и та же «болезнь», пишет «Фонтанка». Один из них пришел в полицию с явкой с повинной.

Военком через посредника получил от призывников 200 тыс. рублей, чтобы поменять в их военных билетах категорию годности на В. Еще 50 тыс. за услуги, по предварительной информации, получил посредник.

В ходе обысков у начальника отделения военкомата изъяты цифровые носители. сейчас полицейские ищут медиков, помогавших «заболеть» призывникам. Возбуждено уголовное дело.

Схема действовала с 2020 года.

Ранее мертвому и отцу шестерых детей доставили повестки в военкомат.