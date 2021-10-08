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Происшествия

За взятку от китайца в Сибири задержали начальника отдела полиции

В Иркутске задержан начальник отдела городской полиции № 10, подозреваемый в получении крупной взятки.

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
CC0

В конце 2020 года правоохранитель получил через посредника 200 тыс. рублей. Взятка предназначалась за помощь сожительнице гражданина Китая, чтобы переквалифицировать ее действия по уголовному делу под более мягкую статью.

Полицейский был задержан на рабочем месте при содействии сотрудников ФСБ, пишет Газета.Ru. В его доме и на работе прошли обыски.

Заведено уголовное дело по статье о получении взятки должностным лицом в крупном размере.

Ранее сообщалось, что 1 млн рублей предложил сотруднику ФСБ житель Алтая, добывавший эмбрионы рачков. Предприниматель связался с оперативным сотрудником и предложил 1 млн рублей за возврат изъятых цист артемии и прекращение «преследования». Сотрудник доложил начальству о предложении взятки, после чего бизнесмена задержали при передаче денег.

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