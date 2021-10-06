1 млн рублей предложил сотруднику ФСБ житель Алтая, добывавший эмбрионы рачков

В Алтайском крае на два месяца отправили в СИЗО предпринимателя, который решил дать взятку сотруднику региональной ФСБ, сообщает ведомство.

Сотрудники ФСБ, выявляя контрабанду охраняемых биологических ресурсов, вышли на 38-летнего бизнесмена.

«В офисе мужчины обнаружили 612 кг цист артемии, что составляет особо крупный размер. Кроме того, нашли охотничий карабин, пистолет травматического действия и боеприпасы, на хранение и ношение которых не было официального разрешения», — рассказали в ведомстве.

Предприниматель связался с оперативным сотрудником и предложил 1 млн рублей за возврат изъятых цист и прекращение «преследования».

Сотрудник доложил начальству о предложении взятки, после чего бизнесмена задержали при передаче денег.

Мужчину заключили под стражу на 2 месяца и обвинили в «даче взятки должностному лицу лично в крупном размере».

Кроме того, в СК планируют возбудить дела за «незаконное хранение оружия» и «контрабанду водных биологических ресурсов, охраняемых международными договорами РФ».

Примечательно, что в феврале 2021 года бизнесмена осудили на 2 года условно за вылов 10,5 тонн цист артемии.

Ранее сообщали про жителя Барнаула, который пытался вывезти за границу 21 килограмм цист Artemia Salina.