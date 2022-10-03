За взятку почти в 100 тыс. рублей обвиняют директора отдела НИИ садоводства имени М. А. Лисавенко

Следствие выяснило, что подозреваемому вручили взятку от организации, реализующей товары для садоводства: системы орошения, саженцы, укрывные материалы.
За деньги руководитель НИИ должен был сделать данную организацию основным поставщиком товаров до проведения закупочных процедур.
В течение 2017 по 2022 года деньги перечисляли частями на банковский счет подозреваемого. Общая сумма взятки составила 99 тыс. рублей.
Преступление выявлено сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по городу Барнаулу.
Возбуждено уголовное дело о совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере).