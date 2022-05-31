Суд огласил приговоры по громкому «золотому делу» в Алтайском крае

Суд вынес приговоры двум учредителям золотодобывающего предприятия и одному бизнесмену по делу о незаконном обороте драгметаллов. Об этом сообщил СУ СКР по Алтайскому краю.

Свою вину в преступлениях фигуранты признали. Суд назначил одному учредителю 2 года 8 месяцев колонии общего режима (и штраф 200 тыс. рублей), второму 2 года условно (штраф 100 тыс. рублей), а предпринимателю — 7 лет условно (штраф 600 тыс. рублей.

На имущество виновных в обеспечение приговора был наложен арест на общую сумму более 20 млн рублей.

Доказано, что с мая по декабрь 2019 года трое фактических руководителей золотодобывающего предприятия «Артель старателей „Алтай-2“» и компании «Артель старателей „СИБИРЬ“» действуя по предварительному сговору организовали незаконную добычу драгоценных металлов на участке. Лицензии на него не было.

Драгметаллы они хранили и перевозили под видом минерального сырья, а полученное в результате переработки золото продавали в один из коммерческих банков, хотя должны были сдавать в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.

«Своими действиями руководители золотодобывающих предприятий нанесли вред государству на общую сумму более 18 миллионов рублей», — отметили следователи.

Взятка , подкуп.

Еще выяснилось, что захотевший купить указанные предприятия мужчина при поддержке одного из учредителей попытался дать взятку оперативнику ФСБ, когда узнал, что у действующих владельцев есть проблемы с законом.

От взятки в сумме 300 тыс. рублей сотрудник ФСБ отказался, а преступные действия взяткодателей пресекли силовики.

Одного из предпринимателей уже осудили ранее, так как он заключил досудебное соглашение. Бизнесмен отделался 5 годами условно, но крупным штрафом (более 3 млн рублей).