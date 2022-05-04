На Алтае осудили экс-министра транспорта Александра Дементьева: строгий режим и большой штраф

В Алтайском крае бывшего министра транспорта Александра Дементьева осудили за взяточничество при заключении контрактов по ремонту и обслуживанию дорог, сообщат региональная прокуратура.

Ранее altapress.ru подробно рассказал, от кого и как получал взятки экс-министр — два транша на 5,2 млн рублей от компании, занимающейся дорожными разметками.

«Центральный районный суд Барнаула вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего министра транспорта Алтайского края. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — рассказали в ведомстве.

Суд установил, что в 2020 году Дементьев получил деньги от учредителя и директора организации за заключение госконтрактов без проведения конкурентных процедур.

Договорные обязательства предусматривали обслуживание и содержание автомобильных дорог края на сумму более 165 млн рублей.

«Суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 5 млн 230 тыс. рублей, с лишением права занимать должности в исполнительных органах государственной власти сроком на 3 года. Приговор суда не вступил в законную силу», — отметили в прокуратуре.

Ранее условно-досрочно освободили бывшего замгубернатора Алтайского края Юрия Денисова, осужденного за коррупцию.