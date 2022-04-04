4 апреля
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Жизнь

Бывшего вице-губернатора Алтайского края выпустили из тюрьмы

Суд принял решение освободить условно-досрочно бывшего замгубернатора Алтайского края Юрия Денисова, отбывающего срок за коррупцию. Об этом пишет amic.ru.

Юрий Денисов в суде.
Юрий Денисов в суде.
Олег Богданов, altapress.ru

Денисова приговорили к 8 годам заключения, на свободу он выйдет на 2 года раньше срока.

Суд учел поведение бывшего чиновника за весь период отбывания наказания, положительную характеристику.

Однако оснований для освобождения от штрафа, долг по которому составляет около 2 млн рублей (из 4,5 млн рублей), суд не нашел.

Адвокат Юрия Денисова неоднократно подавал прошение об УДО, но ранее суд отказывал из-за «нестабильного поведения» виновного.

Экс-чиновника задержали в марте 2016 года по обвинению в получении взяток на 2,5 млн рублей от руководителей подведомственных ему образовательных учреждений.

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