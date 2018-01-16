Супругам Денисовым снова не удалось обжаловать приговор в Алтайском краевом суде

Бывшему замгубернатору Алтайского края Юрию Денисову и его жене Татьяне Денисовой не удалось обжаловать приговоры, которые им вынесли в 2017 году. Об этом сообщила помощник председателя Алтайского краевого суда Оксана Головина.
В конце 2017 года в Алтайский краевой суд от адвокатов осужденных поступили кассационные жалобы. 14 декабря суд отказал в передаче кассационной жалобы адвоката Татьяны Денисовой для рассмотрения на заседании президиума. На следующий день отказали в передаче кассационной жалобы адвоката и самого Денисова.
У Денисовых остается право обратиться в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда.
Напомним, бывшего замгубернатора края Юрия Денисова признали виновным в четырех эпизодах крупного взяточничества. Ему назначили 8 лет и месяц лишения свободы. Супруга экс-чиновника получила 5 лет и месяц условно за посредничество при получении взятки. Оперативно оспорить приговоры в краевом суде адвокатам не удалось. В октябре прошлого года Юрия Денисова этапировали в рубцовскую колонию.
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