Супругам Денисовым снова не удалось обжаловать приговор в Алтайском краевом суде

В конце 2017 года в Алтайский краевой суд от адвокатов осужденных поступили кассационные жалобы. 14 декабря суд отказал в передаче кассационной жалобы адвоката Татьяны Денисовой для рассмотрения на заседании президиума. На следующий день отказали в передаче кассационной жалобы адвоката и самого Денисова.

У Денисовых остается право обратиться в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда.

Напомним, бывшего замгубернатора края Юрия Денисова признали виновным в четырех эпизодах крупного взяточничества. Ему назначили 8 лет и месяц лишения свободы. Супруга экс-чиновника получила 5 лет и месяц условно за посредничество при получении взятки. Оперативно оспорить приговоры в краевом суде адвокатам не удалось. В октябре прошлого года Юрия Денисова этапировали в рубцовскую колонию.