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Жизнь

Бывшему алтайскому вице-губернатору Юрию Денисову отказали в УДО из-за «нестабильного поведения»

3 сентября горсуд Рубцовска отказал в условно-досрочном освобождении бывшему заместителю губернатора Алтайского края Юрию Денисову, сообщает «Коммерсант».

Юрий Денисов.
Юрий Денисов.
Олег Богданов

Напомним, в марте 2016 года Денисова поймали с поличным на крупной взятке, обвинили в четырех эпизодах — сумма взяток в каждом случае составляла от 50 тысяч до 2,25 млн рублей.

Суд первой инстанции вынес приговор в июле 2017 года. В сентябре краевой суд оставил в силе наказание — 8 лет 1 месяц строгого режима с отбыванием в рубцовской колонии ИК-10.

В начале 2021 года Денисов написал просьбу об УДО, однако прошение рассмотрели лишь в сентябре и отклонили.

«Нестабильное поведение осужденного Денисова не позволяет сделать вывод о том, что он твердо встал на путь исправления и выработал устойчивые навыки правопослушного поведения», — пояснили в суде.

Бывший чиновник участвовал в заседании по видеоконференцсвязи. Через полгода он или его защита могут обратиться в суд с повторным прошением об УДО.

Срок наказания Денисова истекает в апреле 2024 года. Право на УДО он получил потому, что отбыл две трети срока, назначенного за тяжкое коррупционное преступление.

Кстати, вместе с бывшим замгубернатора осудили и его супругу Татьяну — 5 лет 1 месяц лишения свободы условно за посредничество при взятке.

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