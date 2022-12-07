«Заблудилось» судно на воздушной подушке с больными на борту

Накануне в полицию поступило сообщение о том, что на реке Чулым (Красноярский край) пропала связь с судном, на борту которого находились четыре человека.

Катер на воздушной подушке вышел для доставки больных в районную больницу. На борту находились судоводитель, двое пациентов и фельдшер, сообщает «Интерфакс».

Полицейские приступили к поиску судна и вскоре его обнаружили.

Выяснилось, что из-за погодных условий находящийся за штурвалом перепутал русло реки, а потом закончилось топливо.

Пациентов доставили в медучреждение. Угрозы здоровью нет.

Ранее в 300 метрах от берега у катера порвалась воздушная подушка. Спасены 12 человек, которые были на судне.