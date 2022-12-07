«Заблудилось» судно на воздушной подушке с больными на борту

Катер на воздушной подушке вышел для доставки больных в районную больницу. На борту находились судоводитель, двое пациентов и фельдшер, сообщает «Интерфакс».
Полицейские приступили к поиску судна и вскоре его обнаружили.
Выяснилось, что из-за погодных условий находящийся за штурвалом перепутал русло реки, а потом закончилось топливо.
Пациентов доставили в медучреждение. Угрозы здоровью нет.
Ранее в 300 метрах от берега у катера порвалась воздушная подушка. Спасены 12 человек, которые были на судне.
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