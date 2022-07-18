Задержали подозреваемых, которые устроили перестрелку у пивбара в Барнауле

В Барнауле сотрудники полиции задержали троих молодых людей. Их подозревают в участии в вооруженном конфликте у бара на улице Сухэ-Батора, 3.
По словам полиции, дежурному сообщили о вооруженном конфликте между двумя компаниями. Сотрудники вневедомственной охраны по ориентировке задержали подозреваемых — троих барнаульцев 21, 22 и 24 лет.
Их доставили в отдел полиции по Индустриальному району.
По данному факту проводится проверка, подробности уточняются.
Потасовка случилась на улице Сухэ-Батора у бара «Крафтбургер». По сообщению очевидцев, на мужчину и женщину набросилась компания из четырех мужчин.