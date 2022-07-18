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Происшествия

Задержали подозреваемых, которые устроили перестрелку у пивбара в Барнауле

17 июля в Барнауле парню прострелили ногу около бара на ул. Сухэ-Батора. Полиция нашла подозреваемых, сообщает краевое ГУ МВД.

Оружие, пистолет.
Оружие, пистолет.
СС0

В Барнауле сотрудники полиции задержали троих молодых людей. Их подозревают в участии в вооруженном конфликте у бара на улице Сухэ-Батора, 3.

По словам полиции, дежурному сообщили о вооруженном конфликте между двумя компаниями. Сотрудники вневедомственной охраны по ориентировке задержали подозреваемых — троих барнаульцев 21, 22 и 24 лет.

Их доставили в отдел полиции по Индустриальному району.

По данному факту проводится проверка, подробности уточняются.

Потасовка случилась на улице Сухэ-Батора у бара «Крафтбургер». По сообщению очевидцев, на мужчину и женщину набросилась компания из четырех мужчин.

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