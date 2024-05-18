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Происшествия

Задержали советника самарского губернатора

Советника самарского губернатора Ольгу Михееву задержали по подозрению в мошенничестве.

У нее дома и по месту работы прошли обыски, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Следствие считает — она занимала две должности в Институте регионального развития, который и возглавляет. Ущерб оценивают в 1,4 млн рублей, указывает РБК. Это размер первоначального ущерба.

Следствие будет ходатайствовать о ее аресте.

Накануне Лефортовский суд Москвы арестовал зампредседателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина.

Он обвиняется в покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Избранная судом мера пресечения в виде ареста — до 15 июля. Отправлен в следственный изолятор.

Источники сообщают — его задержали 16 мая при получении взятки в 18 млн рублей.

Спецслужбы, ведущие оперативную разработку Ивана Кибардина, пока от комментариев воздерживаются.

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