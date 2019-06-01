Задержан бывший губернатор Ивановской области

Бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова задержали по делу о коррупции, сообщает РИА Новости .

Коньков — депутат областной думы.

Предположительно, Конькова, занимавшего пост губернатора в 2013—2017 годах, подозревают в причастности к мошенническим схемам выделения бюджетных средств компании «Ивановский бройлер» на сумму в 750 млн рублей и других преступлениях, сообщает «Интерфакс».

Оперативная группа провела выемку документов в областном правительстве и парламенте, сказал собеседник агентства.

Павел Коньков руководил Ивановской областью с 2013 по 2017 года.

В октябре 2013-го президент РФ Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора вместо ушедшего в отставку Михаила Меня.

В сентябре 2014-го Коньков победил на выборах губернатора, пишет polit.ru. Был досрочно освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.