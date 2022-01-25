Задержан один из подозреваемых в ограблении вдовы Градского

Сотрудники подмосковной полиции задержали одного из подозреваемых в нападении, «совершенного на территории Наро-Фоминского городского округа», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Речь идет о нападении на вдову Александра Градского Марину Коташенко, указывает ТАСС.

Задержанным оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения.

Источник «РИА Новости» сообщил, что мужчину задержали на станции метро «Менделеевская» при помощи системы распознавания лиц. Собеседник агентства уточнил, что задержанным оказался выходец одной из стран СНГ, живущий в Москве с 2011 года.

Всего, по данным полиции, в ограблении Коташенко участвовали три человека, пишет РБК.

Ограбление вдовы Градского произошло 16 января. Злоумышленники похитили около 100 млн рублей.

Ранее прислугу заподозрили в ограблении вдовы Градского.