13 июля
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Происшествия

Задержан владелец веревочного парка в Барнауле, где пострадал ребенок

Алтайский Следком задержал владельца барнаульского веревочного парка, где накануне пострадал подросток.

Веревочный парк "Джунгли"
Веревочный парк "Джунгли"
Елизавета Козубенко

По данным следствия, днем 10 июля на трассе в веревочном парке «Джунгли» на Змеиногорском тракте оборвался страховочный трос, который был закреплен на 13-летнем мальчике.

Подросток упал на землю с высоты около 6 метров и получил множественные травмы. Сейчас он находится в больнице.

Владелец парка задержан, следователь готовит ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения.

Назначены экспертизы и следственные мероприятия, расследование продолжается. Парк закрыт.

Ранее на месте происшествия побывали корреспонденты altapress.ru.

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