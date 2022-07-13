Задержан владелец веревочного парка в Барнауле, где пострадал ребенок

По данным следствия, днем 10 июля на трассе в веревочном парке «Джунгли» на Змеиногорском тракте оборвался страховочный трос, который был закреплен на 13-летнем мальчике.

Подросток упал на землю с высоты около 6 метров и получил множественные травмы. Сейчас он находится в больнице.

Владелец парка задержан, следователь готовит ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения.

Назначены экспертизы и следственные мероприятия, расследование продолжается. Парк закрыт.

Ранее на месте происшествия побывали корреспонденты altapress.ru.