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Происшествия

Задержаны подозреваемые в дерзком нападении на инкассаторов в Красноярске

Трое подозреваемых в нападении на инкассаторов возле отделения Сбербанка наконец-то задержаны в Красноярске.

Нападение на инкассаторов в Красноярске.
Нападение на инкассаторов в Красноярске.
кадр из видео.

Задержание проводилось сразу в нескольких районах Красноярска. Нападавшими оказались мужчины 59, 49 и 30 лет.

30 мая они напали на машину, перевозившую деньги. Ранили двух инкассатаров и скрылись на «шестерке» в неизвестном направлении. Вскоре выяснилось, что грабители забрали 2,32 млн рублей.

Двоих инкассаторов в крайне тяжелом состоянии экстренно доставили в Красноярскую межрайонную клиническую больницу № 7, где им провели хирургические операции и противошоковые мероприятия.

Маршрут нападавших был отслежен сотрудниками МВД по камерам видеонаблюдения, пишет News.ru.

Сбербанк объявил вознаграждение в 1 млн рублей за информацию о преступниках.

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