Задержаны подозреваемые в дерзком нападении на инкассаторов в Красноярске

Задержание проводилось сразу в нескольких районах Красноярска. Нападавшими оказались мужчины 59, 49 и 30 лет.
30 мая они напали на машину, перевозившую деньги. Ранили двух инкассатаров и скрылись на «шестерке» в неизвестном направлении. Вскоре выяснилось, что грабители забрали 2,32 млн рублей.
Двоих инкассаторов в крайне тяжелом состоянии экстренно доставили в Красноярскую межрайонную клиническую больницу № 7, где им провели хирургические операции и противошоковые мероприятия.
Маршрут нападавших был отслежен сотрудниками МВД по камерам видеонаблюдения, пишет News.ru.
Сбербанк объявил вознаграждение в 1 млн рублей за информацию о преступниках.