Врачи рассказали о лечении раненых инкассаторов и пообещали восстановить кисти рук

Напомним, утром 30 мая в Красноярске неизвестные напали на инкассаторскую машину, охранники получили огнестрельные ранения.
Двоих инкассаторов в крайне тяжелом состоянии экстренно доставили в Красноярскую межрайонную клиническую больницу № 7, где провели хирургические операции и противошоковые мероприятия.
Для проведения сложных реконструктивных операций пациентов, после стабилизации их состояния, перевели в реанимацию Краевой клинической больницы — с тяжелыми ранениями рук в отделение сочетанной травмы.
«Предстоит ряд операций по сохранению основных функций. Состоялся консилиум травматологов, микрохирургов, сосудистых хирургов по предстоящей тактике ведения пациентов», — рассказали в больнице.
Инкассатору с ранением руки проведут пластическое закрытие раны, второму — сделают ревизию и этапную нэкректомию (удаление нежизнеспособных тканей).
Как уточняет «Интерфакс», медики решили провести «ряд сложных операций по сохранению основных функций кистей».
Врачи клинической больницы подчеркнули, что имеют большой опыт по реконструкции конечностей и сделают все возможное для сохранения качества жизни пациентов.
Ранее Сбербанк пообещал миллион рублей за информацию о напавших на инкассаторов.