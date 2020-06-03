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Жизнь

Врачи рассказали о лечении раненых инкассаторов и пообещали восстановить кисти рук

В Красноярске врачи Краевой клинической больницы борются за здоровье раненых инкассаторов, сообщает медучреждение в своем Instagram.

Нападение на инкассаторов в Красноярске.
Нападение на инкассаторов в Красноярске.
кадр из видео.

Напомним, утром 30 мая в Красноярске неизвестные напали на инкассаторскую машину, охранники получили огнестрельные ранения.

Двоих инкассаторов в крайне тяжелом состоянии экстренно доставили в Красноярскую межрайонную клиническую больницу № 7, где провели хирургические операции и противошоковые мероприятия.

Для проведения сложных реконструктивных операций пациентов, после стабилизации их состояния, перевели в реанимацию Краевой клинической больницы — с тяжелыми ранениями рук в отделение сочетанной травмы.

«Предстоит ряд операций по сохранению основных функций. Состоялся консилиум травматологов, микрохирургов, сосудистых хирургов по предстоящей тактике ведения пациентов», — рассказали в больнице.

Инкассатору с ранением руки проведут пластическое закрытие раны, второму — сделают ревизию и этапную нэкректомию (удаление нежизнеспособных тканей).

Как уточняет «Интерфакс», медики решили провести «ряд сложных операций по сохранению основных функций кистей».

Врачи клинической больницы подчеркнули, что имеют большой опыт по реконструкции конечностей и сделают все возможное для сохранения качества жизни пациентов.

Ранее Сбербанк пообещал миллион рублей за информацию о напавших на инкассаторов.

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