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Происшествия

Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей

Замглавы иркутского Россельхознадзора, которого арестовали за взятку, пытался уничтожить улики прямо во время задержания. Мужчина проглотил листок, на котором были написаны разные суммы, сообщает 360tv.ru.

Бумага, документы.
Бумага, документы.
СС0

На кадрах ролика видно, что чиновник взял со стола лист бумаги и начал его жевать. Мужчина подавился, один из силовиков похлопал его по спине.

Напомним, по данным регионального СК, чиновника подозревают в получении взятки в крупном размере.

«28 февраля 2020 года <…> получил от индивидуального предпринимателя денежные средства в виде взятки в размере 160 тысяч рублей за беспрепятственную выдачу в кратчайшие сроки фито-санитарных сертификатов, необходимых для экспорта лесной продукции», — рассказали в ведомстве.

Вместе с чиновником задержаны «иные должностные лица». Примечательно, что в кабинете одного из подозреваемых обнаружен кокаин, отмечает СК.

Октябрьский районный суд Иркутска арестовал чиновника на два месяца.

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