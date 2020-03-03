Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей

На кадрах ролика видно, что чиновник взял со стола лист бумаги и начал его жевать. Мужчина подавился, один из силовиков похлопал его по спине.
Напомним, по данным регионального СК, чиновника подозревают в получении взятки в крупном размере.
«28 февраля 2020 года <…> получил от индивидуального предпринимателя денежные средства в виде взятки в размере 160 тысяч рублей за беспрепятственную выдачу в кратчайшие сроки фито-санитарных сертификатов, необходимых для экспорта лесной продукции», — рассказали в ведомстве.
Вместе с чиновником задержаны «иные должностные лица». Примечательно, что в кабинете одного из подозреваемых обнаружен кокаин, отмечает СК.
Октябрьский районный суд Иркутска арестовал чиновника на два месяца.