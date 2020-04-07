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Происшествия

Задержанный молодой человек неожиданно умер в отделе полиции

В Забайкальском крае следователи устанавливают обстоятельства смерти 19-летнего парня в помещении отдела полиции, сообщает региональный СК.

Полиция. Мигалка
Полиция. Мигалка
СС0

Тело молодого человека без признаков насильственной смерти обнаружили 5 апреля в изоляторе временного содержания отдела полиции «Агинский».

«Следователи СКР произвели осмотр места происшествия, опросили руководство отдела полиции, в котором произошел инцидент. Также опрошены сотрудники полиции, дежурившие в изоляторе временного содержания. Назначено производство судебно-медицинской экспертизы», — рассказали в ведомстве.

В СК подчеркнули, что «к настоящему моменту фактов, указывающих на криминальный характер инцидента, не выявлено».

В ходе проверки следователи дадут оценку действиям или бездействию полицейских, приведших к смерти в отделе полиции.

Ранее подозреваемый в тяжком преступлении на Алтае в отделе полиции свел счеты с жизнью .

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