Задержанный молодой человек неожиданно умер в отделе полиции

Тело молодого человека без признаков насильственной смерти обнаружили 5 апреля в изоляторе временного содержания отдела полиции «Агинский».
«Следователи СКР произвели осмотр места происшествия, опросили руководство отдела полиции, в котором произошел инцидент. Также опрошены сотрудники полиции, дежурившие в изоляторе временного содержания. Назначено производство судебно-медицинской экспертизы», — рассказали в ведомстве.
В СК подчеркнули, что «к настоящему моменту фактов, указывающих на криминальный характер инцидента, не выявлено».
В ходе проверки следователи дадут оценку действиям или бездействию полицейских, приведших к смерти в отделе полиции.
Ранее подозреваемый в тяжком преступлении на Алтае в отделе полиции свел счеты с жизнью .