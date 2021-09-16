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Происшествия

Задержанного за убийство девочки ранее подозревали в изнасиловании. Оперативная съемка

Жителя Орловской области, которого подозревают в убийстве девятилетней девочки, уже задерживали по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
CC0

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Орловской области установили подозреваемого в убийстве девочки. Это 61-летний местный житель.

«Он был задержан ранее по подозрению в совершении другого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 132 УК РФ, и сейчас находится под стражей», — отметила представитель МВД России Ирина Волк.

Тело девочки было найдено в подвале многоквартирного дома, в схроне. Идентифицировать ее удалось по одежде.

Запланировано назначение судебно-медицинской, медико-криминалистической и молекулярно-генетической экспертиз, пишет «Росбалт».

Расследование уголовного дела продолжается. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.

Ранее мертвыми нашли пропавших в Кузбассе двух 10-летних девочек.

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