Загадочно скончался основатель криптобиржи, в хранилище которой находится более 180 млн долларов

30-летний Джеральд Коттен скончался в декабре 2018 года, только он обладал полномочиями на обработку всех счетов вкладчиков биржы. На момент его смерти в хранилищах Quadriga находилось более 180 млн долларов в различных криптовалютах.

Единственный ноутбук

Коттен вел дела на единственном ноутбуке, который невозможно взломать, доступ к цифровым деньгам утерян.

«Проблема в доступе к ноутбуку покойного главы Quadriga, именно там находятся почти 200 млн долларов. Эти деньги могут быть безвозвратно утеряны. Компания распространила официальное заявление. Похоже, шансы инвесторов вернуть вложения невелики», — рассказывает обозреватель канадского телеканала CBC News Скотт Питерсон.

Инсценировка

В криптосообществе начали подозревать, что основатель Quadriga мог инсценировать свою смерть, чтобы исчезнуть с резервами компании, пишет bfm.ru. Сторонники гипотезы указывают на многочисленные странности в официальной версии.

Версии

Глава Quadriga якобы умер от болезни Крона, несмотря на то, что она почти никого не убивает. Свидетельство о смерти было оформлено в Индии и передано канадским врачам. Нет снимков, нет тела, нет новостей о том, что богатый белокожий мужчина погиб в Индии при строительстве приюта для сирот. Все это немного странно.

«Потом выясняется, что он был единственным держателем всех приватных ключей компании, а его ноутбук зашифрован, так что теперь никто не может получить доступ к почти 200 млн долларов. Потому что они хранились на личном ноутбуке, который мог просто сломаться. Ведь это ноутбук. На нем сотни миллионов долларов. Вы понимаете, почему эта история кажется бредом», — рассказывает криптоблогер под псевдонимом MrSotko.

Заболевание

Болезнь Крона — это хроническое воспаление кишечника, вызванное иммунной реакцией организма. Смертность от нее действительно минимальна. Как пишет The Lancet, в среднем болезнь Крона приводит к незначительному сокращению продолжительности жизни. Расследованием инцидента занимаются канадские власти.

Жесткий диск

Потеря доступа к криптовалютным кошелькам не редкость. Чуть более года назад мужчина в Великобритании вспомнил, что на заре эпохи криптовалют он купил несколько тысяч биткоинов за копейки, а затем выбросил компьютер, на котором они хранились. Предположительно, утраченный жесткий диск до сих пор находится на свалке в Южном Уэльсе, но городские власти не разрешают инвестору проводить раскопки.

Между тем барнаульцы массово распродают фермы для майнинга криптовалют. Их стоимость — от нескольких тысяч до 1,5 млн рублей. Тенденция характерна для всей России. Ее основная причина — падение курса биткоина.