13 февраля
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Происшествия

Загорелось крыло пассажирского лайнера во время полета

Самолет совершил аварийную посадку из-за пожара, пишет LADBible.

В самолете.
В самолете.
CC0

Лайнер выполнял рейс Эдинбург — Нью-Йорк.

ЧП случилось на высоте три километра — пламя охватило крыло воздушного судна. Пилоты, узнав об инциденте, совершили аварийную посадку в аэропорту Глазго, пишет Газета.Ru.

Пассажиры рассказали, что что вскоре после взлета заметили, как из вытекает какая-то жидкость. До этого раздался хлопок.

В аэропорту самолет уже ждали пожарные бригады и спасатели. В результате авиапроисшествия никто не пострадал.

Ранее девочка родилась на борту самолета российской авиакомпании.

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