Загорелось крыло пассажирского лайнера во время полета

Лайнер выполнял рейс Эдинбург — Нью-Йорк.
ЧП случилось на высоте три километра — пламя охватило крыло воздушного судна. Пилоты, узнав об инциденте, совершили аварийную посадку в аэропорту Глазго, пишет Газета.Ru.
Пассажиры рассказали, что что вскоре после взлета заметили, как из вытекает какая-то жидкость. До этого раздался хлопок.
В аэропорту самолет уже ждали пожарные бригады и спасатели. В результате авиапроисшествия никто не пострадал.
Ранее девочка родилась на борту самолета российской авиакомпании.