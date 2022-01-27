27 января
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Происшествия

Закидали булыжниками и задержали в Египте популярного российского блогера

Популярный российский блогер и фотограф Арсений Котов сообщил, что был избит жителями Каира.

Каир. Египет.
Каир. Египет.
СС0

Он также рассказал в Instagram, что после этого его задержала полиция столицы Египта.

По словам блогера, во время его прогулки по Каиру незнакомый местный житель схватил его за фотоаппарат и начал кричать, размахивая кулаками. Нападавший ударил Котова по лицу и попытался разбить камеру. После этого между мужчинами завязалась драка.

«Подбегают трое его друзей, я внезапно оказываюсь на земле вниз лицом и мне в затылок летит булыжник. Дезориентирован, стою у полуразрушенной стены на краю склона, уворачиваюсь от следующего камня», — описал произошедшее россиянин.

Котов сумел убежать от противников, пишет Lenta.ru. По словам блогера, он получил некоторые травмы, в частности рану на затылке, шишку на лбу и несколько царапин на руке.

«Сейчас пишу этот текст, находясь в полицейском участке. Оказалось, мой обидчик тоже пришел сюда, пожаловался на огромный синяк под глазом. Полиция задерживает меня на один день в участке для выяснения обстоятельств», — добавил он.

Блогер также заверил, что звонил в посольство России, однако ему не оказали никакой помощи.

Ранее сообщалось, что российского блогера подозревают в убийстве и кражах.

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