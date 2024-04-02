2 апреля
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Происшествия

Заключили под стражу начальника отдела упрдор «Алтай»

Известно, что начальник отдела упрдора не применял коэффициенты снижения стоимости выполненных с нарушением работ, сообщает алтайский Следком.

Наручники. Преступник
Наручники. Преступник
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Бывшего начальника отдела управления автомобильных дорог "Алтай" обвиняют в превышении должностных полномочий.

Упрдор "Алтай" и "Барнаульский ДСУ № 4" заключили четыре контракта на содержание федеральных дорог А-321, А-322 и Р-256. При обнаружении дефектов стоимость контракта подлежала снижению.

Превышая должностные полномочия, начальник отдела организации работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог не применял коэффициенты снижения стоимости. Это повлекло необоснованное перечисление из средств федерального бюджета на счета подрядчика более 107 млн рублей.

Сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

Ранее главу барнаульского "Горэлектротранса" оставили под домашним арестом.

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