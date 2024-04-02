Заключили под стражу начальника отдела упрдор «Алтай»

Бывшего начальника отдела управления автомобильных дорог "Алтай" обвиняют в превышении должностных полномочий.
Упрдор "Алтай" и "Барнаульский ДСУ № 4" заключили четыре контракта на содержание федеральных дорог А-321, А-322 и Р-256. При обнаружении дефектов стоимость контракта подлежала снижению.
Превышая должностные полномочия, начальник отдела организации работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог не применял коэффициенты снижения стоимости. Это повлекло необоснованное перечисление из средств федерального бюджета на счета подрядчика более 107 млн рублей.
Сейчас обвиняемый находится в СИЗО.
Ранее главу барнаульского "Горэлектротранса" оставили под домашним арестом.
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