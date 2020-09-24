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Происшествия

Закрытая дорога за миллиард рублей в Омске отметилась первым «историческим ДТП»

В Омске на еще недостроенной дороге произошло первое ДТП с участием автомобиля такси, рассказали в паблике «Аварийный Омск».

ДТП. Аварийный знак.
ДТП. Аварийный знак.
altapress.ru

Инцидент случился на пересечении новой дороги с бульваром Архитекторов. Примечательно, что путь еще не открыт для движения, но иногда там ездят автомобили.

В историческом ДТП поучаствовали отечественная Lada Granta и машина сервиса «Яндекс.Такси», которая, судя по фото, получила большие повреждения.

«Дорогу еще не достроили, а люди уже разбиваются», — иронизирует очевидец происшествия.

ДТП в Омской области.
ДТП в Омской области.
vk.com/aomsk.

Как отмечает Om1, новая трасса — это двусторонняя дорога-дублер стоимостью 1 млрд рублей.

Сама затея ее строительства вызывала вопросы у омичей. К примеру, интригует ширина дороги в 5,5 метров на участке длиной 840 метров.

В городском департаменте строительства пояснили, что проект прошел экспертизу в июне 2016 года, а строительные правила актуализировали в 2017 году — уже после прохождения экспертизы.

«Не предусмотрен проезд грузового и общественного транспорта. Для легковых автомобилей будет ограничение скорости. Такие меры связаны с радиусом поворота дороги, который удалось вписать на участке», — отмечает издание.

Расширять спорный участок дороги не планируют и работы продолжают по старому плану — как получилось, так и получится.

Ранее в Рубцовске автомобиль такси «поскользнулся» напротив ледовой арены и перевернулся на крышу.

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