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Происшествия

Закулисье: режиссера Никиту Михалкова едва не убило декорацией во время спектакля

ЧП случилось во время спектакля «Двенадцать» во МХАТе на Тверском бульваре, пишет «МК» .Тяжелый предмет от предыдущего спектакля упал у ног известного кинорежиссера и актера Никиты Михалкова. Артист чудом избежал если не гибели, то серьезного увечья.

Никита Михалков
Никита Михалков
Скрин с YouTube

СМИ удалось выяснить, что спектакль, несмотря на ЧП, не прерывали, а администрация МХАТа «перевела стрелку» на работников постановочной части.

Театральные специалисты, комментируя случившееся, заявили, что верхняя механизация — штанкетное хозяйство — должна проходить раз в год серьезную проверку, а декорации от предыдущего спектакля на штанкетах должны быть тщательно закреплены, пишет «Росбалт».

Директор Центра Никиты Михалкова Игорь Попов подтвердил произошедшее, добавив, что из-за ремонта помещения артисты играют на других площадках.

Ранее Никита Михалков в своей авторской программе «Бесогон ТВ» раскритиковал некоторых российских актеров за недовольство действующей властью и рассказал об их ежедневных заработках.

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