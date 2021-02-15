«Ты зарабатываешь 200 тысяч в день»: Михалков раскритиковал российских звезд недовольство властью и припомнил нулевые

Российский режиссер Никита Михалков в своей авторской программе «Бесогон ТВ» раскритиковал некоторых российских актеров за недовольство действующей властью и рассказал об их ежедневных заработках.

Так, по его словам, актриса белорусского происхождения Александра Бортич, которая призывала выйти на несогласованный митинг, получает 200 тысяч рублей за один съемочный день.

«Зачем ты заставляешь людей, в том числе и детей, идти на баррикады. Зачем ты заставляешь их бунтовать против той страны, которая тебя приняла, которая тебя полюбила? Саша, чего тебе не хватает, кто тебя ограбил?», — задается вопросами Михалков.

Также режиссера возмутили последние высказывания Павла Деревянко о «преодолении страха», пишет «Комсомольская правда». «Какой страх, Паша? Чего тебе не хватает? Твоя ставка 300 тысяч рублей в съемочный день», — удивляется Михалков.

Досталось от мэтра российского и советского кино и Гоше Куценко.

«Ты что, не помнишь, что было в 2000-е годы? Безработные артисты. Закрытые театры. Ты что, не помнишь этого? Вообще вы все это забыли?» — возмутился Никита Сергеевич.

Он также озвучил гонорары популярных артистов. По его данным, Антон Лапенко за съемочный день зарабатывает 200−250 тысяч рублей, Семен Трескунов — 120 тысяч рублей, Мария Шалаева — 150 тысяч рублей.

«Получается, что вы страдаете от режима в среднем от 180 до 300 тысяч рублей за съемочный день. Вы чем недовольны?», — вопрошает Михалков.