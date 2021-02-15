«Ты зарабатываешь 200 тысяч в день»: Михалков раскритиковал российских звезд недовольство властью и припомнил нулевые

Так, по его словам, актриса белорусского происхождения Александра Бортич, которая призывала выйти на несогласованный митинг, получает 200 тысяч рублей за один съемочный день.
«Зачем ты заставляешь людей, в том числе и детей, идти на баррикады. Зачем ты заставляешь их бунтовать против той страны, которая тебя приняла, которая тебя полюбила? Саша, чего тебе не хватает, кто тебя ограбил?», — задается вопросами Михалков.
Также режиссера возмутили последние высказывания Павла Деревянко о «преодолении страха», пишет «Комсомольская правда». «Какой страх, Паша? Чего тебе не хватает? Твоя ставка 300 тысяч рублей в съемочный день», — удивляется Михалков.
Досталось от мэтра российского и советского кино и Гоше Куценко.
«Ты что, не помнишь, что было в 2000-е годы? Безработные артисты. Закрытые театры. Ты что, не помнишь этого? Вообще вы все это забыли?» — возмутился Никита Сергеевич.
Он также озвучил гонорары популярных артистов. По его данным, Антон Лапенко за съемочный день зарабатывает 200−250 тысяч рублей, Семен Трескунов — 120 тысяч рублей, Мария Шалаева — 150 тысяч рублей.
«Получается, что вы страдаете от режима в среднем от 180 до 300 тысяч рублей за съемочный день. Вы чем недовольны?», — вопрошает Михалков.