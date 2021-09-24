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Происшествия

Замертво упали с неба более 200 молодых воронов под Новосибирском

Массовая и внезапная гибель птиц зафиксирована под Новосибирском.

Ворон.
Ворон.
Pixabay.com.

Сотни молодых воронов падали с неба замертво на глазах у жителей поселка Усть-Тарка, сообщает КП.

Одномоментно погибли около 250 воронов, рассказал главный врач Усть-Таркского управления ветеринарии Сергей Кузлякин.

«Первым делом поехали опрашивать местных жителей. Узнавали у них, как чувствует себя домашняя птица, не гибла ли в последние несколько недель. Может, кто-то травил что-то или выливал химикаты, но нет. Не нашли зацепок. Потом приехали на наш элеватор — там обитают голуби. Все осмотрели, все было в порядке. Приехали на местную свалку — вдруг птицы что-то ядовитое съели? Но источника отравления не обнаружили. Поэтому вопрос остается открытым. Могу только сказать, что в четверг птицы не гибли, только накануне. За день падеж в несколько сотен», — рассказал Кузлякин.

Орнитолог Алексей Яновский считает, что причиной массовой гибели птиц могло стать отравление химикатами на местных свалках, пишет polit.ru.

Точную причину будет устанавливать экспертиза.

Ранее сообщалось, как одним ударом молнии на выпасе у горы убило 550 овец.

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