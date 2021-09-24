Замертво упали с неба более 200 молодых воронов под Новосибирском

Сотни молодых воронов падали с неба замертво на глазах у жителей поселка Усть-Тарка, сообщает КП.

Одномоментно погибли около 250 воронов, рассказал главный врач Усть-Таркского управления ветеринарии Сергей Кузлякин.

«Первым делом поехали опрашивать местных жителей. Узнавали у них, как чувствует себя домашняя птица, не гибла ли в последние несколько недель. Может, кто-то травил что-то или выливал химикаты, но нет. Не нашли зацепок. Потом приехали на наш элеватор — там обитают голуби. Все осмотрели, все было в порядке. Приехали на местную свалку — вдруг птицы что-то ядовитое съели? Но источника отравления не обнаружили. Поэтому вопрос остается открытым. Могу только сказать, что в четверг птицы не гибли, только накануне. За день падеж в несколько сотен», — рассказал Кузлякин.