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Происшествия

Замглавы ФСИН высказался о смертной казни

Замдиректора ФСИН РФ Валерий Максименко в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал личное мнение о возврате наказания в виде смертной казни.

Тюрьма, колючая проволока.
Тюрьма, колючая проволока.
CC0

Возвращать смертную казнь «категорически нельзя», а пожизненное заключение как замена смертной казни — «это реально страшное наказание», заявил Максименко.

На вопрос об отношении к пожизненно осужденным Максименко ответил, что в этом не должно быть «ничего личного», только «профессиональный и объективный подход». Сейчас пожизненное наказание в РФ отбывают 1986 человек.

У пожизненно осужденных самая большая продолжительность жизни среди осужденных, добавил Максименко. Этот факт он объяснил «четким распорядком» и «отсутствием стресса».

Дискуссия

Дискуссия о смертной казни вновь оказалась на «повестке дня» в обществе после убийства в Саратове 9-летней девочки, пропавшей по дороге в школу.

Тюрьма. Камера. Решетка
Тюрьма. Камера. Решетка
СС0

Ребенка два дня искали полиция и волонтеры, в итоге было найдено тело, пишет «Росбалт».

Убийцу нашли — им оказался неоднократно судимый, в том числе за изнасилование, рецидивист. В Саратове после обнаружения тела девочки и задержания подозреваемого начался стихийный митинг — люди требовали выдать им убийцу на самосуд.

Депутаты Госдумы, представляющие Саратовскую область, высказались за отмену моратория на смертную казнь в связи с резонансным убийством девятилетней девочки

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