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Происшествия

Замглавы сибирского офиса Сбербанка получила 4 года, повесив огромный кредит на клиента

В Новосибирске замруководителя офиса Сбербанка осудили за кредитные махинации с использованием служебного положения, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Суд.
Суд.
Pixabay.com

Начальница оформила заявку от имени клиента на получение кредита в сумме 1,808 млн рублей, после чего деньги перевела на личные счета.

За это ее признали виновной по двум статьям: «мошенничество в особо крупном размере» и «незаконное использование сведений, составляющих банковскую тайну».

«Приговорили замруководителя одного из дополнительных офисов Сбербанка к четырем годам лишения свободы и отсрочили наказание до достижения детьми осужденной 14-летнего возраста», — рассказали в Калининском райсуде Новосибирска.

Также на два года лишили права заниматься деятельностью в банковской системе, связанной с «выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий».

Ранее в Новосибирске на комментатора «Матч ТВ» оформили кредит, о котором он не знал, а после скандала извинились.

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