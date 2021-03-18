Замглавы сибирского офиса Сбербанка получила 4 года, повесив огромный кредит на клиента

Начальница оформила заявку от имени клиента на получение кредита в сумме 1,808 млн рублей, после чего деньги перевела на личные счета.
За это ее признали виновной по двум статьям: «мошенничество в особо крупном размере» и «незаконное использование сведений, составляющих банковскую тайну».
«Приговорили замруководителя одного из дополнительных офисов Сбербанка к четырем годам лишения свободы и отсрочили наказание до достижения детьми осужденной 14-летнего возраста», — рассказали в Калининском райсуде Новосибирска.
Также на два года лишили права заниматься деятельностью в банковской системе, связанной с «выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий».
Ранее в Новосибирске на комментатора «Матч ТВ» оформили кредит, о котором он не знал, а после скандала извинились.