На комментатора «Матч ТВ» взяли кредит в Новосибирске. После скандала МФО извинилась

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев рассказал в своем Twitter про кредит в микрофинансовой организации (МФО), который на него оформили в Новосибирске.

Нагучев рассказал, что 28 января ему пришел судебный приказ о взыскании долга по кредиту, который он взял в Новосибирске 5 марта 2020 года в «Займере».

«Но я никогда в жизни не был в Новосибирске. 5 марта меня даже не было в России», — отметил он.

После письма он выяснил, что его кредитная история была в четырех разных БКИ — это значит, что за кредитом обращались несколько раз в разное время.

При этом, добавил он, у него хорошая кредитная история, однако это очень плохая новость в его ситуации.

Ещё раз, самое важное! Если вам пришёл судебный приказ, сразу отправьте почтой возражение. Примеры прилагаются. Желательно ещё и приложить конверт с печатью доставки приказа, чтобы доказать, что ст дня получения 10 дней не прошло. В моем случае это было 27.01.2021 pic.twitter.com/CqS9rnf9eA — Роман Нагучев (@NagutchevRoman) February 1, 2021

«Потому что хорошая кредитная история означает, что вам могут одобрить любой кредит. И если у МФО будет настроение, то и 8 миллионов фунтов. Защититься от этого просто: изгадить себе кредитную историю. Платить с 2,5-месячными просрочками», — предупредил Нагучев.

Далее он изучил запрос по каждой кредитной истории. Выяснилось, что в 2020 году кто-то сделал восемь запросов о кредите на его данные — на суммы от 9 тыс. рублей до 450 тысяч. При этом крупные банки «послали нафиг» мошенников.

«Зато „Займер“ из Новосибирска решил, что все зашибись и все одобрил. Теперь я должен тратить время на эту хрень. Надеюсь, их побьют всем Новосибирском за такие операции», — написал Нагучев.

В моем случае, «Займер» прислал вот такую бумагу. Плюс звонком заверили, что я уже ничего не должен. И всё же хочется увидеть договор с моей подписью. И дальше планировать действия. К сожалению, скорее всего, не удастся найти того, кто слил данные. Они валяются буквально повсюду. pic.twitter.com/mYGx1YvYza — Роман Нагучев (@NagutchevRoman) February 1, 2021



1 февраля Нагучев рассказал подписчикам, что «Займер» написал ему: «Извиняясь и заверив, что я никому ничего не должен и они обратятся куда надо. Благодаря вам „Займер“ получил хайп, о котором и не мечтал».

«И последнее. В нашей стране дофигища запретительных законов и идей запретить что-нибудь еще. Так почему бы не запретить давать кредиты без личного присутствия. Хоть банкам, хоть МКО. Но нет. Запрещают ретвит. Спасибо, я так и хотел», — посетовал Нагучев.

Он подчеркнул, что это нормально — чувствовать себя в безопасности в своей же стране. Но пока что подобные инциденты удается решать лишь при большой народной поддержке.

Ранее сообщали про работницу МФО в Алтайском крае, которая оформляла микрозаймы на несуществующих людей.