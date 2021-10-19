Замминистра ЖКХ Новосибирской области задержали за взятку

Заместителя министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Владимира Нормайкина задержали по делу о крупной взятке, сообщили в региональном СК.

С сентября по декабрь 2020 года чиновник за денежное вознаграждение в 2 млн 5 тыс. рублей «помог» предпринимателю выиграть конкурс на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в Новосибирской области.

По данным «Коммерсанта», уголовное дело связано с реализацией в регионе нацпроекта «Чистая вода»

Деньги Нормайкин получил, находясь в автомобиле бизнесмена.

Обоих фигурантов задержали.

Министр ЖКХ местного правительства Денис Архипов в данный момент находится в служебной командировке.

Ранее бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина приговорили к 9 годам и оштрафовали на 15 млн рублей.