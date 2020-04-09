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Происшествия

Замначальника алтайской таможни убил лосиху и пойдет под суд

Заместитель начальника алтайской таможни в феврале выехал в охотничьи угодья Шелаболихинского района без разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Он застрелил самку лося.

Лось.
Лось.
СС0

Ущерб от незаконной охоты министерству природных ресурсов и экологии Алтайского края оценивается в 80 тысяч рублей

В ходе следствия обвиняемый признал вину в содеянном.

Уголовное дело по п. «а, б» ч.1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, если это деяние совершено с причинением крупного ущерба и с применением механического транспортного средства) передали в суд.

«В целях обеспечения гражданского иска следователем наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более одного миллиона рублей», — сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

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