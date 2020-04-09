Замначальника алтайской таможни убил лосиху и пойдет под суд

Ущерб от незаконной охоты министерству природных ресурсов и экологии Алтайского края оценивается в 80 тысяч рублей
В ходе следствия обвиняемый признал вину в содеянном.
Уголовное дело по п. «а, б» ч.1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, если это деяние совершено с причинением крупного ущерба и с применением механического транспортного средства) передали в суд.
«В целях обеспечения гражданского иска следователем наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более одного миллиона рублей», — сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.