Озеро в Алтайском крае покрылось дохлой рыбой

В сети уже стали обсуждать версию с отравлением воды в озере. В краевом минприроды это не исключают, но все же основной причиной называют «нарушение водного баланса».

«Когда в советские годы строили канал в Рубцовске, то перекрыли поступление талых вод. Для восстановления водного баланса реализовали проточность воды через озеро параллельно каналу. Четыре года назад, когда затопило погреба в Рубцовске, кто-то решил, что это из-за озера. И поступление воды из канала в озеро перекрыли. Вода в озере упала на 1,5 метра и оно стало болотом», — прокомментировали в ведомстве.

Для выяснения причины замора рыбы на место выехал рыбинспектор.

Ранее в Республике Алтай знаменитый яблоневый сад обглодали лошади.