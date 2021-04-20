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Происшествия

Озеро в Алтайском крае покрылось дохлой рыбой

В озере Ракиты в Рубцовском районе погибла рыба, сообщили местные жители в группе «Инцидент Рубцовск».

Замор рыбы на озере Ракиты.
Замор рыбы на озере Ракиты.
"Инцидент Рубцовск"

В сети уже стали обсуждать версию с отравлением воды в озере. В краевом минприроды это не исключают, но все же основной причиной называют «нарушение водного баланса».

«Когда в советские годы строили канал в Рубцовске, то перекрыли поступление талых вод. Для восстановления водного баланса реализовали проточность воды через озеро параллельно каналу. Четыре года назад, когда затопило погреба в Рубцовске, кто-то решил, что это из-за озера. И поступление воды из канала в озеро перекрыли. Вода в озере упала на 1,5 метра и оно стало болотом», — прокомментировали в ведомстве.

Для выяснения причины замора рыбы на место выехал рыбинспектор.

Ранее в Республике Алтай знаменитый яблоневый сад обглодали лошади.

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